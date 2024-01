LES VAGINITES L’ENTREPOT Le Haillan, jeudi 16 mai 2024.

De, par et avec Audrey Chamot, Corinne Masiero, Stéphanie Chamot.Trio électro punk proloNon ! Niet ! Nada ! Ta gueule !Des voix désétouffées aux forceps.Esclaves affranchies résilientes.Des sons-giclées d’ovaires sexuellement incorrects.Des paroles-IVG. De l’électro-brut, lancinant et désenclavé.Les Vaginites : ça vous gratte ? Retour d’un de leur fan : « Moi, j’ai (un peu) claqué des mains. Mais quand j’ai vu de quoi elles parlaient, j’ai arrêté… (quand même, c’est un peu violent de danser sur du viol… Non ?) » En partenariat avec la Compagnie faut le faire et empiresunsonic Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème éditionAvertissement :Les textes du spectacle Les Vaginites évoquent le harcèlement sexuel, l’inceste et les violences faites aux femmes et aux enfants. Rappel :39.19 : numéro téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Anonyme, gratuit et accessible 24h/24, 7j/7. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33