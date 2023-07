LES COGITATIONS / FRED BLIN – A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ? L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

LES COGITATIONS / FRED BLIN – A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ? De et avec Fred Blin

Mise en scène : Raymond Raymondson Personnage emblématique des Chiche Capon et lunaire de Scènes de ménage, Frédéric Blin revient sur scène avec son premier solo, un spectacle d’erreur qui fait peur ! Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal, ça dépanne toujours ! Cela dit, nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonne le protagoniste. « I_rrésistible seul-en-scène […) Il est à hurler de rire._ » Télérama

« Barré, farfelu, décalé. » Le Figaro En accord avec La Barkarte productions et Métro Belleville Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème édition Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-fred-blin-a-t-on-toujours-raison-which-witch-are-you/ L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-fred-blin-a-t-on-toujours-raison-which-witch-are-you/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

