FRED BLIN L’ENTREPOT Le Haillan, mercredi 15 mai 2024.

A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ?De et avec Fred BlinMise en scène : Raymond RaymondsonPersonnage emblématique des Chiche Capon et lunaire de Scènes de ménage, Frédéric Blin revient sur scène avec son premier solo, un spectacle d’erreur qui fait peur !Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal, ça dépanne toujours !Cela dit, nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonne le protagoniste.« Irrésistible seul-en-scène […) Il est à hurler de rire. » Télérama« Barré, farfelu, décalé. » Le FigaroEn accord avec La Barkarte productions et Métro BellevilleDans le cadre du festival les Cogitations 7ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33