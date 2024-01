SANSEVERINO – SANSEVERINO – CONCERT EXCEPTIONNEL L’ENTREPOT Le Haillan, samedi 27 avril 2024.

AVEC ÉCLATS DE MUSIQUEÉclats de Musique et L’Entrepôt invitent Sanseverino pour un concert exceptionnel !Toute l’année, des élèves d’Éclats de Musique, école de musique du Haillan, vont s’approprier le répertoire de Sanseverino et joueront ses chansons en première partie, accompagnés par Sanseverino lui-même.Puis, Sanseverino en formule trio prendra possession de la scène de L’Entrepôt, pour notre plus grand plaisir.Voilà : un concert unique qui n’existera que pour un soir à L’Entrepôt et qu’il ne faudra pas manquer !Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33