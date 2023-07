RUPTURE À DOMICILE – COMÉDIE DE TRISTAN PETITGIRARD L’Entrepôt Le Haillan, 19 avril 2024, Le Haillan.

Théâtre

RUPTURE À DOMICILE – COMÉDIE DE TRISTAN PETITGIRARD

Avec : Pauline Blais, Romain Losi et David Mira-Jover

Mise en scène : Romain Losi

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place ?

Un soir, Éric, fondateur de « rupture à domicile.com », est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a sept ans sans la moindre explication.

Évidemment, Éric ne lui dit pas qu’il a été engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle qu’elle va se retrouver célibataire… Mais Éric est loin de se douter qu’Hyppolite a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre…

Nommé « Meilleur auteur » aux Molières en 2015, Tristan Petitgirard a également reçu le « Prix Nouvel Auteur » en 2013 par la Fondation J.M. Bajen pour le théâtre.

« Une rythmique et une folie à la Feydeau ! » Pariscope

« Du boulevard moderne, malin, trépidant, efficace. » Lire

Tarif unique : 20 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/rupture-a-domicile-comedie-de-tristan-petitgirard/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:30:00+02:00

