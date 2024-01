L’Empreinte: Sol Invictus Brive-la-Gaillarde, vendredi 17 mai 2024.

L’Empreinte: Sol Invictus Brive-la-Gaillarde Corrèze

Compagnie Hervé Koubi

Dans un flux continu d’énergies, Hervé Koubi laisse éclater la vitalité de quinze danseurs venus du monde entier. Une déclaration d’amour à la danse !

Le 16 mai à 20h et le 17 et 18 mai à 19h.

Renseignements

05 55 22 15 22

Compagnie Hervé Koubi

Dans un flux continu d’énergies, Hervé Koubi laisse éclater la vitalité de quinze danseurs venus du monde entier. Une déclaration d’amour à la danse !

Le 16 mai à 20h et le 17 et 18 mai à 19h.

Renseignements

05 55 22 15 22 .

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-18 20:15:00



L’événement L’Empreinte: Sol Invictus Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-26 par Brive Tourisme