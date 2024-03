L’EJ C’EST LE S x FOLKS FESTIVAL Café Julien Marseille, mercredi 3 avril 2024.

L’EJ C’EST LE S x FOLKS FESTIVAL ♫♫♫ Mercredi 3 avril, 21h00 Café Julien Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T21:00:00+02:00 – 2024-04-04T01:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T21:00:00+02:00 – 2024-04-04T01:00:00+02:00

Folks Festival : Maquis Son Sistèm + Lugal Lanbada + KSU b2b Trae Joly

Ouverture des portes : 20h30

[L’EJ C’EST LE S]

Bouillonnante et incandescente, la scène locale marseillaise ne cesse de se développer et de s’affirmer années après années. Vivier créatif multidisciplinaire et multiculturel, elle aura une place de choix au sein du nouveau projet Espace Julien.

Une fois par mois, à l’occasion des mercredis de l’EJ, un collectif, des artistes, des acteur·ice·s de la scène musicale émergente se verront confier une carte blanche pour occuper le Café Julien le temps d’une soirée gratuite.

Un espace d’expression, de création, de visibilité.

Un espace de rencontre, d’innovation, de liberté.

Un espace représentatif, inclusif et diversifié.

Concerts, DJ Set, conférences, performances, ateliers, expositions, projections, autant de propositions que vous pourrez retrouver chaque mois au Café Julien !

[FOLKS FESTIVAL]

FOLKS se présente comme un festival audacieux, plongeant au cœur des traditions musicales pour explorer leur réinterprétation dans notre monde contemporain. Du 3 au 12 avril 2024, ce festival ambitionne de tisser un dialogue harmonieux entre les Musiques Traditionnelles et Actuelles à Marseille, à travers une riche programmation d’événements tels que des soirées, concerts, performances.

Cette première édition se tiendra à Jeanne Barret, L’Embobineuse, l’Espace Julien, et Club Coop.Le festival offre une expérience musicale unique et un temps de réflexion sur l’identité, l’authenticité.

_____________

AU PROGRAMME

De 21h à 1h

[MAQUIS SON SISTÈM]

Maquis Son Sistèm (Bass music occitane – Folklore)

Live Set

Agitateur de la scène dub et bass music toulousaine depuis près de dix ans au sein de ses collectifs (Comité des fêtes / Folklore), il propose un live au rythmiques breakés qu’il mixe en multipiste sur K7, entremêlées d’effets analogiques et autres samples obscurs qui semblent venus de temps anciens…

Instagram : @maquis.son.sistem

Lien Album : https://folklorekru.bandcamp.com/…/maquis-son-sist-m…

[LUGAL LANBADA]

Lugal Lanbada (Diggeuse d’histoire et de sons – Lyl Radio)

Dj Set commenté

C’est par le prisme de l’histoire des migrations que Laurie Droulin, aka Lugal Lanbada, nous partage au travers de ses sets une musique chargée de sens et emprunte de traditions. Passionnée d’histoire civilisationnelle et d’ethnomusicologie, elle nous invite au travers de son émission sur Lyl radio (dont elle est l’une des ambassadrice marseillaise) à la découverte des musiques traditionnelles et folklorique, qu’elle présentera ici lors d’un dj set captivant et commenté en direct.

Instagram : @lugal_lanbada

Lien DJ Set : https://youtu.be/fGyH3CzzkgI?si=tl7CG45gUdnjiMob

[KSU b2b Trae Joly]

Co-fondatrice du collectif Pata Negra, KSU est une DJ basée à Marseille et fortement impliquée dans la scène alternative locale. G-tech, break, guaratek, trance… KSU propose des sets rythmés avec une vitesse de croisière en constante évolution et la volonté de faire tomber les barrières entre les genres.

Instagram : https://www.instagram.com/ksu_aj?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Lien : https://on.soundcloud.com/UgdPfRmXtZ7VazAe9

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Café Julien 39 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/agenda/717-l-ej-c-est-le-s-x-folks-festival »}] [{« link »: « https://folklorekru.bandcamp.com/…/maquis-son-sist-m »}, {« data »: {« author »: « Festival Le Bon Air », « cache_age »: 86400, « description »: « u2727 Lugal Lanbada – Tropicoldnnu00catre bercu00e9e par la Mu00e9diterranu00e9e, le soleil et son rayonnement transcontinental, choisir du2019ignorer le fossu00e9 gu00e9ographique qui nous u00e9loigne du2019une universalitu00e9 sonique salutaire, en alliant le poids du2019un hu00e9ritage u00ab Sykes-Picotu00e9 u00bb u00e0 lu2019ouverture et au partage.nnGuidu00e9 par la curiositu00e9, la douceur et la sensualitu00e9, le monde est fait pour su2019entendre, lorsque lu2019on su2019impru00e8gne de tous ses rythmes. C’est ce que Lugal Lanbada, nouvelle recrue Tropicold, nous a du00e9montru00e9 le vendredi 12 juin 2020 depuis la scu00e8ne du module GMEM.nnu2192 Faire un don pour soutenir les artistes et technicien.ne.s qui ont travaillu00e9 sur cette u00e9dition virtuelle : bit.ly/don-unautreairnnFriche la Belle de Mai u2022 Bi-pole u2022 Cabaret Aleatoire u2022 Les Grandes Tables de la Friche u2022 ZINC u2022 gmem CNCM marseille u2022 Radio Grenouille u2022 Sourdoreille u2022 RIFFX.fr by #creditmutuel u2022 Shotgun », « type »: « video », « title »: « Lugal Lanbada – Un Autre Air, u00e9diton digitale du Festival le Bon Air », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fGyH3CzzkgI/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fGyH3CzzkgI », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJrjaFmOkp4EzEjbPmR9naQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fGyH3CzzkgI?si=tl7CG45gUdnjiMob »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@ksu_aj) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/431331444_274776768985103_4477570817337693488_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=wJ4QPyXBZu0AX8hHXz3&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCrXTdRHpb0ATicQehlfO-lR9jBz_00Wv6fIcaL6Bnssw&oe=65FF37F3 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ksu_aj/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/ksu_aj?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D »}, {« data »: {« author »: « Ksu_aj », « cache_age »: 86400, « description »: « u00b0uff61u22c6 KSU *:uff65uff9f u2727 G-Techno, Break, latin vibes and more u2727 ud83eudd8b Co-founder of @patanegra_loves_u Booking & mngmt : ksu.aj.musique@gmail.com u2605 Next gigs u2605 u2730 17 Fu00e9vrier: Festival arles en pru00e9mice, LE CARGO », « type »: « rich », « title »: « Ksu_aj », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-GzilYGcvtaKEc4CX-AsHFrQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/ksuaj?ref=clipboard&p=i&c=1&si=A938504007D24F02ADE1C91F379B0C57&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/ksuaj », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/UgdPfRmXtZ7VazAe9 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]