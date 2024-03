L’EJ C’EST LE S x DREAMACHINE Café Julien Marseille, mercredi 5 juin 2024.

L’EJ C’EST LE S x DREAMACHINE ♫♫♫ Mercredi 5 juin, 21h00 Café Julien Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T21:00:00+02:00 – 2024-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T21:00:00+02:00 – 2024-06-05T23:00:00+02:00

L’EJ C’EST LE S

Bouillonnante et incandescente, la scène locale marseillaise ne cesse de se développer et de s’affirmer années après années. Vivier créatif multidisciplinaire et multiculturel, elle aura une place de choix au sein du nouveau projet Espace Julien.

Une fois par mois, à l’occasion des mercredis de l’EJ, un collectif, des artistes, des acteur·ice·s de la scène musicale émergente se verront confier une carte blanche pour occuper le Café Julien le temps d’une soirée gratuite.

Un espace d’expression, de création, de visibilité.

Un espace de rencontre, d’innovation, de liberté.

Un espace représentatif, inclusif et diversifié.

Concerts, DJ Set, conférences, performances, ateliers, expositions, projections, autant de propositions que vous pourrez retrouver chaque mois au Café Julien !

Café Julien 39 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur