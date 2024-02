LEFEVRE<> ORTI Mont-Saint-Jean, vendredi 12 avril 2024.

LEFEVRE<> ORTI Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Jérôme Lefebvre et Guillaume Orti affûtent leur curiosité mutuelle en naviguant librement entre compositions originales et improvisations. Leur éclectisme se rencontre en une poétique où l’héritage jazzistique le plus ouvert sous-tend une créativité de l’instant. Une recherche exigeante de liberté qui se partage avec bonheur dans une interaction musicale à fleur de peau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

le Là Itou café associatif

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

