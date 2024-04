LECTURES THÉÂTRALISÉES – ECOLE CLAUDE MATHIEU X CIE LA JOIE Saint-Chély-d’Apcher, vendredi 19 avril 2024.

LECTURES THÉÂTRALISÉES – ECOLE CLAUDE MATHIEU X CIE LA JOIE Saint-Chély-d’Apcher Lozère

La Joie Errante continue son rayonnement à l’échelle nationale et s’associe à la prestigieuse école de Théâtre parisienne Claude Mathieu. Encadré par Thomas Pouget, 11 comédien(ne)s, sont en stage sur « la lecture à voix haute, ou comment faire découvrir au public des œuvres à travers la parole ». Cette lecture vivante aura pour thème la campagne à travers différents textes d’auteurs.

La soirée sera gratuite et vous profiterez de ces lectures vivantes pendant près d’une heure. Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

