Lectures de vacances Médiathèque Aragon Le Mans, vendredi 3 mai 2024.

Lectures de vacances Lectures pour les enfants Vendredi 3 mai, 10h30 Médiathèque Aragon Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T10:30:00+02:00 – 2024-05-03T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T10:30:00+02:00 – 2024-05-03T11:00:00+02:00

Moment de découverte et lectures bilingues pour petits et grands. Des aventures littéraires inoubliables qui éveilleront la passion pour la lecture et stimuleront l’imagination de vos bambins

Pour les enfants de 3-6 ans, accompagnés de leurs parents.

Durée : 30 min.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire