Lecture théâtralisée Impressions littéraires Berthe Morisot, une impressionniste en son temps Le Havre, dimanche 7 juillet 2024.

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2024 Organisé par Pays d’art et d’histoire, par la compagnie Piano à puces Théâtre.

Amie de Marquet, Degas et Renoir, Berthe Morisot a développé un style personnel, marqué par la légèreté et la sensibilité.

Rare femme du mouvement impressionniste, l’artiste raconte à travers textes, correspondances, extraits de romans et articles de presse, l’épopée de cette révolution artistique dans le site patrimonial remarquable de la Villa maritime.

Durée 1h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 17:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

66 Boulevard Albert 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Lecture théâtralisée Impressions littéraires Berthe Morisot, une impressionniste en son temps Le Havre a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie