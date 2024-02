Lecture-spectacle-chanson à la médiathèque Jacques Lob Essômes-sur-Marne, dimanche 14 avril 2024.

Découvrez la lecture-spectacle-chanson, le dimanche 14 avril 2024 à la médiathèque Jacques Lob d’Essômes sur Marne à 15h.

Une oeuvre original à ne pas manquer !

Les gâs qu’on mal tourné

Jean Boulanger et Jean-Noël Pommé s’emparent des mots de deux poètes du siècle dernier, Gaston Couté et Jehan Rictus, pour faire résonner une poésie populaire brutale, sensible qui donne la parole aux démunis. Une parole largement imprégnée d’humour et d’ironie, issus de l’argot de Paris pour Rictus, et du patois des paysans de la Beauce pour Couté.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

28 Rue Roosevelt

Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France

