Lecture sous la vigne Bibliothèque des Dominicains Colmar, samedi 1 juin 2024.

Lecture sous la vigne A découvrir et lire sous la vigne, dans le magnifique écrin du cloître de la bibliothèque des Dominicains, une sélection de livres et d’albums sur le thème des 5 sens et des jardins vous est présenté… Samedi 1 juin, 10h00 Bibliothèque des Dominicains Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

A découvrir et lire sous la vigne, dans le magnifique écrin du cloître de la bibliothèque des Dominicains, une sélection de livres et d’albums sur le thème des 5 sens et des jardins vous est présentée. Au son des abeilles, en écoutant le vol des bourdons.

Bibliothèque des Dominicains 1 place des Martyrs de la Résistance 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 (0)3 89 24 48 18 https://dominicains.colmar.fr/ Récemment réouvert au public après quatre années de travaux, le couvent des Dominicains restauré, lieu de conservation des collections historiques de Colmar, est un site d’exception pour des collections exceptionnelles.

C’est dans ce monument classé historique qu’est installée depuis 1951 la bibliothèque de la ville. La galerie du cloître, reconstruite au milieu du XVe siècle, sert d’écrin à l’un des plus beaux fonds anciens. En 2012, le départ des collections de lecture publique vers le Pôle Média-Culture Edmond Gerrer permet à la Bibliothèque de s’attacher dorénavant à ses fonctions de conservation et de valorisation des collections colmariennes et lui donne vocation à devenir une bibliothèque patrimoniale de premier rang.

La Bibliothèque abrite des fonds considérables, parmi lesquels on distinguera notamment 1 217 manuscrits, dont un tiers remontent au Moyen Âge, 2 300 incunables (principalement des éditions issues d’ateliers germaniques, qui constituent le plus important fonds de ce type d’ouvrages en France après Paris), 50 000 livres imprimés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On mentionnera enfin les riches collections d’images de tout type (gravures, photographies, cartes…) du Cabinet des Estampes. Vélo : emplacements entre la bibliothèque et l’église des Dominicains / Réseau bus de la TRACE de Colmar Agglomération / Voiture : nombreux parkings à proximité

© Dessin colorié de Hansi (in « Colmar en France », texte de Carlos Fischer, éditions Floury, 1923. Colmar, Bibliothèque municipale, A 5128)