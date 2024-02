Lecture publique et chants Bernières-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Lecture publique et chants Bernières-sur-Mer Calvados

La municipalité accueillera à la salle de la Mer, l’association Marque-page , représentée par Martine Förster Bourdin et Patrice Bourdin.

Les deux conteurs vous proposeront des lectures de textes, de poésies décrivant le débarquement et entrecouperont leurs lectures de chants des années 40.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 18:30:00

fin : 2024-06-03 20:30:00

Salle de la Mer

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@bernieres-sur-mer.com

