Lecture publique de Françoise Danell du Théâtre du Jour Agen, 25 mai 2022, Agen.

Lecture publique de Françoise Danell du Théâtre du Jour Agen

2022-05-25 – 2022-05-25

Agen Lot-et-Garonne Agen

Carte blanche à Françoise Danell.

Carte blanche au Théâtre du Jour.

Carte blanche à la compagnie Pierre Debauche, qui comme chacun le sait, après plus de six mille représentations rue Paulin Régnier, ”abaisse son rideau” (cf la Lettre ouverte d’Olivier Dumas).

Des textes de Colette seront lus par Françoise Danell, la compagne de toute une vie -et sans doute plus- du comédien et metteur en scène Pierre Debauche.

Françoise Danell n’eut de cesse de lire et de s’interroger sur ce qu’est le théâtre et la formation d’acteurs, à la Recherche d’un Temps qu’elle n’a jamais perdu et toujours retrouvé.

Soirée hommage -si cela se peut-, à ce théâtre et ses protagonistes qui surent enflammer

les planches de la rue Régnier, les bouches des comédiens et les coeurs des spectateurs.

Un grand merci à eux tous et à Françoise Danell !

+33 5 40 87 40 12

Théâtre du Jour

Agen

