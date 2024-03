Lecture poétique et philosophique à la Ronce La Ronce herboristerie-café Rostrenen, vendredi 5 avril 2024.

Tanguy Tanguy nous partage une lecture poétique et philosophique qui nous invite à considérer et élargir les formes de vies. À entendre la terre, la rivière, les choses de la vie et surtout leur poser les bonnes questions. Accompagné d’un corpus musical, « Parce que l’oiseau » établit un lien mélodieux entre le public, l’art et le vivant. Une invitation sensible à retrouver l’écoute des choses, à se relier, se nouer, pour élargir nos façons d’être en vie.

Durée environ 1h

Tous publics.

Prix libre au chapeau.

Org. La Ronce .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

La Ronce herboristerie-café 12 Rue Général Gallieni

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne la-ronce-rostrenen@riseup.net

