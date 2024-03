LECTURE MUSICALE PAR JEAN-PIERRE SUAUDEAU Epices et tout Saint-Molf, mercredi 3 avril 2024.

Comment décrire au mieux et au plus ramassé l’homme-écrivain Jean-Pierre Suaudeau ?

Habitant de longue date St. Nazaire, donc empreint profondément de son histoire ; ancien instituteur, ancien militant syndicaliste, à l’origine avec d’autres compères d’une des premières radios libres de France, mais toujours animateur enthousiaste de rencontres littéraires et surtout ! toujours écrivain ! de plus en plus écrivain !

Citons ici Maylis de Kerangal le vecteur politique de la littérature c’est l’empathie. Car dans le livre dont il sera principalement question lors de cette rencontre il s’agit exactement de ça s’intéresser en interrogeant le mythe de la culture populaire qu’incarnait Johnny Hallyday. Sans en être fan, bien au contraire !

S’intéresser à quelqu’un étant ni de son milieu social ni de son milieu culturel.

Comment dépasser un tant soit peu cette incompatibilité profonde ?

Ce qui revient à se remettre en question personnellement et à questionner l’énigme de cet autre qu’est Johnny.

Début : 2024-04-03 20:00:00

fin : 2024-04-03

Epices et tout 1 rue de la cure

Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire projetcitoyensaintmolf@mailo.com

