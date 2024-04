Lecture musicale Le Fil, médiathèque, 48 rue Faidherbe Hellemmes Hellemmes, mercredi 17 avril 2024.

Lecture musicale Dans le cadre d’Histoire d’en Lire Mercredi 17 avril, 14h00 Le Fil, médiathèque, 48 rue Faidherbe Hellemmes Entrée libre

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T14:45:00+02:00

La ville d’Hellemmes organise depuis une quinzaine d’années un festival consacré à la littérature jeunesse, Histoire d’en Lire, dans le cadre de son Plan Lecture.

Pour l’édition 2023-2024, divers ateliers et rencontres ont été assurés par la Compagnie Mobile Home avec les animateurs jeunesse de la ville, sur le thème du théâtre d’ombre. Le but de ce festival est de développer l’intérêt pour la lecture des enfants et leur imaginaire en les amenant à travailler leur créativité.

Laure Chailloux et Louise Bronx, qui ont déjà participé aux éditions précédentes, proposent de créer une lecture musicale durant le festival qui se déroule du 5 au 19 avril 2024. Une représentation aura lieu le 17 avril 2024 à 14h à la médiathèque d’Hellemmes.

48 rue Faidherbe Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Métalu A Chahuter