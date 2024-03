Lecture musicale Parade Arles, vendredi 5 avril 2024.

Ce texte poétique est une ode à la littérature et l’écriture, vécues comme rempart à la violence du monde ou comme une résilience, elles sont source d’espoir et de vie.

Texte Jeanne Benameur

Avec Carine Charrier et Fabrice Valenza

Proposé par la Cie Bitume Palace et Parade



On entre dans un mot comme dans une grotte, c’est notre maison.

La langue est un asile sûr où chacun peut trouver sa place, garder les yeux ouverts, continuer d’exister et s’ouvrir au monde car les mots véhiculent des émotions universelles que nous partageons tous et qui font de nous des êtres semblables, uniques, précieux.



Grande salle (2e étage sans ascenseur)

Merci d’arriver à l’heure et de réserver 07 67 54 31 81 ou info@parade-arles.org



Prix libre et conscient .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05 20:00:00

Parade 7 rue de la Roquette

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@parade-arles.org

