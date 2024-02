Lecture mise en scène Dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien Fatouville-Grestain, samedi 18 mai 2024.

Lecture mise en scène Dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien Fatouville-Grestain Eure

De Pierre Abélard (12° siècle)

Avec Claude Merlin, Eliezer Mellul, Nicolas Wapler

L’immense penseur qu’était Abélard voit en rêve arriver trois personnages lui demandant son arbitrage Un philosophe, un juif et un chrétien. Et les voilà partis à discuter entre eux selon la méthode du temps de la controverse qui est recherche en toute amitié de la vérité. Ce texte contre les préjugés et l’antisémitisme, montre un Abélard ouvert, compatissant et novateur, dont beaucoup des idées sont toujours les nôtres.

De Pierre Abélard (12° siècle)

Avec Claude Merlin, Eliezer Mellul, Nicolas Wapler

L’immense penseur qu’était Abélard voit en rêve arriver trois personnages lui demandant son arbitrage Un philosophe, un juif et un chrétien. Et les voilà partis à discuter entre eux selon la méthode du temps de la controverse qui est recherche en toute amitié de la vérité. Ce texte contre les préjugés et l’antisémitisme, montre un Abélard ouvert, compatissant et novateur, dont beaucoup des idées sont toujours les nôtres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

Abbaye de Grestain

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie

L’événement Lecture mise en scène Dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-02-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville