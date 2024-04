Lecture Desproges De solides haines par Pierre Imbert Fatouville-Grestain, vendredi 9 août 2024.

Lecture Desproges De solides haines par Pierre Imbert Fatouville-Grestain Eure

Que reste-t-il à un monde déçu par l’amour, la droite et la gauche, le rock new-wave, Dieu et même le Romanet-Conti ?

Que lui reste-t-il si ce n’est haïr l’humanité toute entière, tous et toutes, sa femme, ses enfants, son chien, son député et jusqu’à son boucher qui pourtant n’y est pour rien. Que lui reste-t-il si ce n’est les haïr tous, les maudire tous et finir seul, enfin seul ?

A moins qu’il ne se décide à en rire ?

Car n’est-il pas ridicule de vouloir haïr à ce point ?

Dès 14h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

