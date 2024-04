Lecture d’Artiste Chinon, jeudi 11 avril 2024.

Lecture d’Artiste Chinon Indre-et-Loire

Venez rencontrer la vie trépidante de « Gruffalo », ou des oursons de « Tape dans ma patte », racontée par les élèves d’éveil artistique et d’initiation, avec la complicité de l’ensemble à cordes du conservatoire et des bibliothécaires.

Venez rencontrer la vie trépidante de « Gruffalo », ou des oursons de « Tape dans ma patte », racontée par les élèves d’éveil artistique et d’initiation, avec la complicité de l’ensemble à cordes du conservatoire et des bibliothécaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 11:00:00

fin : 2024-04-11

12 Rue Paul Huet

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Lecture d’Artiste Chinon a été mis à jour le 2024-04-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme