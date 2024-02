Lecture | Bébés lecteurs Saint-Maximin, samedi 20 avril 2024.

Séance Bébés Lecteurs Un rendez-vous magique pour les tout-petits !

Les samedis et mercredis à ne pas manquer

7 et 17 février

6 et 16 mars

10 et 20 avril

5 et 15 juin

De 10h à 11h, vos bibliothécaires vous invitent à une heure du conte toute spéciale, conçue pour les tout-petits. Une séance délicieusement enchantée, parfaitement adaptée aux enfants de 0 à 3 ans. L’entrée est libre, alors venez nombreux partager ces moments magiques avec vos petits lecteurs en herbe.

Gratuit.

Renseignements à la bibliothèque Elsa Triolet de Saint-Maximin: 03 44 61 18 580 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 11:00:00

15 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France bibliotheque@saintmaximin.eu

