Lecture à voix haute avec accompagnement musical Les jardins de Brogieux Roiffieux, samedi 1 juin 2024.

Lecture à voix haute avec accompagnement musical Voyage poétique et musical Samedi 1 juin, 18h00 Les jardins de Brogieux 6 € /personne

Voyage poétique et musical

Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, un Ardéchois fait le voyage jusqu’au Japon pour acheter des oeufs sains. C’est le choc des cultures, et la rencontre avec le charme mystérieux de l’Orient…

Les jardins de Brogieux 155, route de Chardon, 07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Roiffieux 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 67 64 21 http://www.les-jardins-de-brogieux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 67 64 21 »}] Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Doté de terrasses à la française, agrémenté de bassins, ce jardin abrite agrumes, lauriers et palmiers en vases d’Anduze et est orné de buis taillés en topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un if de Chine. Une exposition permet de fixer quelques jalons de l’histoire de ce jardin et de l’époque de sa création.

© Armelle Delevoie