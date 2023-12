CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET – CAMILLE ET JULIE BERTHOLET L’ECRIN Talant Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Talant CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET – CAMILLE ET JULIE BERTHOLET L’ECRIN Talant, 25 mai 2024, Talant. Tarif : 37.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00 Réservez votre billet ici L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Code postal 21240 Lieu L'ECRIN Adresse ROND POINT DE L'EUROPE Ville Talant Departement Côte-dOr Lieu Ville L'ECRIN Talant Latitude 47.332873 Longitude 5.003393 latitude longitude 47.332873;5.003393

L'ECRIN Talant Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/