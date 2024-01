EN CE TEMPS LA L’AMOUR L’ECRIN Talant, vendredi 3 mai 2024.

Durée du spectacle : 1h15La pièce de théâtre de Gilles Segal, En ce temps-là l’amour est interprétée par le comédien David Brécourt.Seul en scène, il joue un grand-père qui enregistre pour son fils une conversation entre un père et son fils tenue des années plus tôt dans un train filant vers les camps de la mort.Une pièce dans l’esprit du film La Vie est belle de Benigni. Une pièce poignante.L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité. EN CE TEMPS LA, L’AMOURUne pièce de Gilles SEGALMise en scène par Christophe GANDAvec David BRECOURTScénographie de Nils ZACHARIASENCostumes de Jean-Daniel VUILLERMOZLumières de Denis KORANSKYsur une Musique Originale de Raphael SANCHEZEn coréalisation avec l’Ecrin et la Mairie de Talant

Tarif : 20.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21