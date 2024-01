GREGOIRE L’ECRIN Talant, jeudi 25 avril 2024.

Avec ses trois premiers albums à succès et leurs tournées triomphales, Grégoire a su toucher le cœur de son public avec ses chansons sincères et profondes. Il est entré dans le cœur des Français.Aujourd’hui, Grégoire est fier de présenter son nouvel album intitulé « VIVRE » (sortie prévue le 26 janvier 2024), qui reflète toutes les expériences et les émotions qu’il a vécues.Un album riche en émotion, qui s’accompagne d’une tournée éponyme dans toute la France.Préparez-vous à partager des moments uniques avec Grégoire lors de sa nouvelle tournée « VIVRE » ! On le retrouvera notamment à Paris, pour 2 dates exceptionnelles au Café de la Danse, les 29 et 30 mai 2024

Tarif : 32.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21