L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké Bohemian Rhapsody Caen Cinéma Pathé Les Rives de l’Orne Caen, jeudi 18 avril 2024.

L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké Bohemian Rhapsody Caen Cinéma Pathé Les Rives de l’Orne Caen Calvados

« We Will Rock You », voici la promesse que te fait l’Ecran Pop pour cette nouvelle soirée spéciale « Bohemian Rhapsody » à Caen ! Redécouvre le groupe Queen et son iconique leader Freddie Mercury et prouve tes talents de chanteur avec un karaoké des chansons cultes du film. Inutile de connaître les paroles, elles défilent sur l’écran lors de la diffusion du film ! Un seul mot d’ordre emporte ta bonne humeur et toute ton énergie pour participer à cette expérience festive et amusante. Animée par un maître de cérémonie, cette soirée s’annonce pleine de surprises avec des goodies, des cadeaux à gagner et même un concours de costumes ! Prépare-toi car We are The Champions ! Prends tes billets pour L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké Bohemian Rhapsody à Caen !

Depuis sa création en 2017, L’Ecran Pop crée des expériences inédites, festives et participatives dans l’univers des comédies musicales cultes. Aujourd’hui, deux concepts sont proposés pour célébrer tes comédies musicales préférées. Le Cinéma-Karaoké pour vivre une soirée de folie dans l’univers de tes films musicaux favoris et la Dance Party pour apprendre les chorés de plus grandes comédies musicales aux côtés des artistes applaudis sur scène (seulement à Paris, au Théâtre Mogador).

Ce qui t’attend Redécouvre le film « Bohemian Rhapsody » et participe à un karaoké en direct avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écranFilm en VOST (scènes en anglais sous-titrées en français et numéros musicaux en anglais sous-titrés anglais)Une pochette pleine de surprises offerte pour participer durant la séance et la rendre un peu plus colorée et déjantéeUn maître de cérémonie pour faire monter la température et gagner plein de cadeauxEnfile ta plus belle tenue de rock star et participe au concours de costumesOffre une carte-cadeau à tes amis et à ta famille en cliquant ici

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Cinéma Pathé Les Rives de l’Orne Avenue Pierre Mendès France

Caen 14000 Calvados Normandie

