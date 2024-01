L’école des chevaliers Langeais, mercredi 10 juillet 2024.

Une animation ludique et interactive pendant laquelle les enfants participent à une mêlée.

Puis les deux plus valeureux d’entre eux s’affrontent lors d’une joute.

Devenir un preux chevalier ?

C’est possible grâce à cette animation ludique et interactive menée par des comédiens au château de Langeais.

Après un petit historique sur la chevalerie, les enfants participent à une mêlée, puis les deux plus valeureux d'entre eux s'affrontent lors d'une joute.11.5 EUR.

Place Pierre de Brosse

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-de-langeais.com

Début : 2024-07-10

fin : 2024-08-30



