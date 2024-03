l’Ecole de la 2ème chance, vous connaissez? L’Île-Rousse L’Île-Rousse, jeudi 11 avril 2024.

Vous êtes âgé de – de 30 ans, sans qualification ni diplôme?

Venez découvrir l’accompagnement proposé par l’Ecole de la 2ème chance ou la possibilité d’être coaché pour définir votre projet professionnel ou trouver un emploi dans le métier de votre choix.

Nous vous détaillerons les principes de cet accompagnement, qui, en plus de l’emploi, vous permettra aussi de connaître vos droits (santé, logement, etc.), et de vous ouvrir aux autres.

Pour ceux qui le souhaitent, une préparation au code par exemple, peut être intégrée au parcours.

L’accompagnement avec l’école de la 2ème chance permet d’avoir un statut de stagiaire de la formation et une rémunération.

Bref, beaucoup d’autres choses à apprendre lors de cette réunion d’information.

