L’ECHO DES CHAUVES-SOURIS Vias, jeudi 8 août 2024.

Envie d’observer les chauves-souris ?

Voici une soirée passionnante pour explorer avec un guide spécialisé les chauves-souris. Percez les secrets de ce mammifère nocturne, vous serez surpris par ses capacités exceptionnelles !

Envie de découvrir les chauves-souris et le petit monde de la nuit ?

Sortie nocturne et passionnante dédiée aux enfants et adultes, pour découvrir avec un guide spécialisé les chauves-souris et les petits animaux qui vivent la nuit notamment en bordure du Canal du Midi où la biodiversité est remarquable. Perçons ensemble les mystères de ce mammifère nocturne, pour comprendre ses facultés exceptionnelles d’adaptation, ses modes de vie et sa capacité à s’orienter dans le noir ! Vous découvrirez aussi un nichoir à chauve-souris et ses particularités !

Prêt du matériel d’observation Se munir d’une lampe de poche Anti-moustiques Chaussures confortables

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 19:30:00

fin : 2024-08-08 22:00:00

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie vias@capdagde.com

