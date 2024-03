L’eau et les espaces naturels du Léché, circuit commenté Saulgé site du Léché Saulgé, samedi 13 avril 2024.

Le site du Léché à Saulgé est classé en zone Espaces Naturels Sensibles, venez découvrir l’eau et les paysages à partir de l’histoire du site avec ses zones humides, ses paysages,ses haies…

Après une rapide présentation du site architectural et paysager, vous partez en compagnie de notre animateur pour une découverte de l’étant du Léché, des insectes, et des oiseaux qui évoluent sur l’espace exondé. L’importance des haies est soulignée ainsi qu ele devenir de cet étang peu profond soumis à l’évolution climatique avec des sécheresse estivales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Saulgé site du Léché 86500 Le Léché

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

