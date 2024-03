Le Vrai Repaire Festival à Varaire Varaire, vendredi 16 août 2024.

Le Vrai Repaire Festival à Varaire Varaire Lot

Le Vrai Repaire est un festival de musiques actuelles qui se déroule en août au cœur du village de Varaire (Lot).

Depuis maintenant 5 ans, c’est près de 2500 festivaliers qui font le déplacement pour participer à cet événement et voir les concerts de Tiken Jah Fakoly, Neg’Marrons, Féfé, Jahneration, Trottoir d’en Face, Voyou et bien d’autres. Un festival jeune, ayant pour ambition de valoriser au maximum son territoire et de dynamiser l’offre culturelle et musicale.

Alborosie Official Page

Flavia Coehlo

Guts

Manudigital 2222 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-17

Place des marronniers

Varaire 46260 Lot Occitanie

L’événement Le Vrai Repaire Festival à Varaire Varaire a été mis à jour le 2024-03-13 par OT CVL Lalbenque Limogne