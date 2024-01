Théâtre : Odyssée Le Volcan Le Havre, jeudi 18 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:00:00

fin : 2024-04-18

Pauline Bayle

Si L’Iliade raconte comment faire la guerre, L’Odyssée raconte comment en revenir.

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe chaque jour un peu plus. Et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient jamais ? Et si les épreuves et l’absence avaient creusé entre lui et les siens un fossé trop profond pour n’être jamais comblé ?

Débarrassant l’espace de tout décor réaliste, cinq acteurs et actrices armé·e·s d’une incroyable fougue font surgir cyclopes, sirènes, demi-dieux et magiciennes amoureuses qui entraînent Ulysse dans des aventures sans fin. Embarquez avec lui, laissez-vous ballotter par les vents contraires du destin et partez à la rencontre d’un personnage plus malin qu’héroïque, prêt à tout pour sauver sa peau et rejoindre Ithaque. Généreux et inventif, ce deuxième volet de l’adaptation de l’œuvre d’Homère par la metteuse en scène Pauline Bayle est une invitation à partager ces mythes fondateurs avec toutes et tous, au-delà des idées reçues.

Public : à partir de 14 ans

Durée : 1h35

Réservation obligatoire

Pauline Bayle

Si L’Iliade raconte comment faire la guerre, L’Odyssée raconte comment en revenir.

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe chaque jour un peu plus. Et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient jamais ? Et si les épreuves et l’absence avaient creusé entre lui et les siens un fossé trop profond pour n’être jamais comblé ?

Débarrassant l’espace de tout décor réaliste, cinq acteurs et actrices armé·e·s d’une incroyable fougue font surgir cyclopes, sirènes, demi-dieux et magiciennes amoureuses qui entraînent Ulysse dans des aventures sans fin. Embarquez avec lui, laissez-vous ballotter par les vents contraires du destin et partez à la rencontre d’un personnage plus malin qu’héroïque, prêt à tout pour sauver sa peau et rejoindre Ithaque. Généreux et inventif, ce deuxième volet de l’adaptation de l’œuvre d’Homère par la metteuse en scène Pauline Bayle est une invitation à partager ces mythes fondateurs avec toutes et tous, au-delà des idées reçues.

Public : à partir de 14 ans

Durée : 1h35

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie