Le Village Latino de Marseille Cours Julien 4e édition ! Marseille 6e Arrondissement, dimanche 7 avril 2024.

Rendez-vous dimanche 7 avril de 16h à 1h du matin au Cours Julien pour la 4e édition Le Village Latino de Marseille.

C’est parti pour la tournée de la Caravane de la Salsa et du Village Latino du printemps 2024. Vous êtes invités à un grand voyage des danses latines sur l’arc sud de la Méditerranée qui commencera à Nice et qui ira jusqu’à Cadaqués sur la Costa Brava !



Le Village Latino sera de retour à Marseille pour enflammer avec vous à nouveau le Cours Julien.



De bar en bar vous danserez à Cuba, Rep Dom, Angola…. dans une ambiance de grande convivialité.



4 soirées en même temps dans 4 bars voisins.

6 cours de salsa, bachata et kizomba pour débutants et intermédiaires.



Pour cette 4e édition nous avons réuni pour vous

DJ MSX

DJ BRYAN CABALLERO

DJ NB KIZZBELLE

DJ FRANCK

ESTELLE RAMOS

JO MENDY (Toulon)

ANDRES TIMBA MANIA

JULIE KIZZBELLE

AMORY ET JOHANNA



4 Ambiances



Salle 1 CUBA au Massilia Pub

Vous danserez sur deux étages dans ce bar-maison

Salsa cubaine, petite sauce Kompa

DJ MSX



Salle 2 REP DOM à la Fiesta

Bachata majoritaire tout style, salsa, merengue

DJ BRYAN CABALLERO



Salle 3 ANGOLA à la Maison Hantée

kizomba, semba, urban, cabo love, coladeira, funana

Soirée savoureuse et festive avec

DJ NB KIZZBELLE



Salle 4 CARAIBES FIESTA LATINA au Zimzam

SALSA BACHATA REGGEATON

DJ FRANK



Une proposition de La Maison Orange Caravane de la Salsa. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 01:00:00

Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

