Le Village des Recruteurs Cité des Congrès Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 09:30 – 17:00

Gratuit : oui

Le Village des Recruteurs est l’évènement emploi et formation incontournable à Nantes. Il favorise la rencontre entre les candidats et les entreprises qui recrutent sur le territoire. Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Venez rencontrer des structures qui proposent des offres d’emploi en CDI, CDD, Intérim, Stage, Alternance et des offres de formation. Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de : – Créer votre profil & télécharger votre CV sur le job board,- Consulter les offres & postuler en ligne pour vous faire repérer par les recruteurs,- Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires,- Vous rendre le mercredi 17 avril 2024 à la Cité des Congrès pour rencontrer votre futur employeur !

Cité des Congrès Centre Ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://levillagedesrecruteurs.fr/event/le-village-des-recruteurs-de-nantes-2024/