Le Val Enchanté rue de Brocéliande Tréhorenteuc, vendredi 19 avril 2024.

Le Val Enchanté rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Le printemps a pris place et les fées et chevaliers de la Table Ronde veillent toujours…

Dans le petit val, nous allons jusqu’à l’arbre d’or, au miroir aux fées puis nous montons

sur les hauteurs pour voir le rocher des faux-amants et le siège de Merlin (en fonction des intempéries).

RDV devant les halles de Tréhorenteuc.

Balade contée de 2 km, à partir de 7 ans. Prévoir porte-bébé si jeunes enfants (pas de poussette).

Balades organisées par l’Office de Tourisme de Brocéliande (Paimpont) réservation en ligne ou à l’office de tourisme de Paimpont. .

Début : 2024-04-19 14:15:00

fin : 2024-04-19 16:45:00

rue de Brocéliande Devant les halles

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

