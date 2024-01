TOM BOUDET LE TROYES FOIS PLUS Troyes, jeudi 9 mai 2024.

Tom Boudet est un jeune humoriste, comédien, et YouTubeur Lillois.Dans ce spectacle de stand up, l’humoriste Tom Boudet vous dit tout. Sur quoi ?Sur son plus grand paradoxe : l’excitation d’avoir atteint la majorité, et le refus de devenir un adulte sérieux.A travers ses observations et ses personnages absurdes, Tom essaye de se trouver lui-même, et nous embarque dans sa vie qui n’est pas très loin de la nôtre.« Vous Dit Quoi », c’est sur quoi ?Sur vous.Sur moi.Sur nous, quoi.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-09 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10