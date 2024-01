THE WATCH LE TRITON Les Lilas, vendredi 24 mai 2024.

THE WATCH FOXTROT AND SELLING ENGLAND BY THE POUND Vendredi 24 mai, 20h30 LE TRITON Tarif S (40€ – 35 €- 30€ – 25€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:45:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:45:00+02:00

The Watch revient cette année au Triton avec deux nouveaux spectacles autour des deux albums de Genesis « Foxtrot » et « Selling England by the pound » pour le premier concert. Le deuxième concert, totalement diffèrent, vous emmènera dans un voyage plein de surprises parcourant l’époque 1970-1976 du groupe légendaire. Deux occasions de voir ou de revoir le seul groupe à avoir véritablement su reproduire la magie musicale de cette fabuleuse période.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/the-watch-3087 »}]