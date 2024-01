YOM – nigma enigma LE TRITON Les Lilas, samedi 18 mai 2024.

YOM – nigma enigma Yom – clarinette

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard – orgue

Abdullah Miniawy – textes, chant Samedi 18 mai, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25 € – 20€ – 15€)

Trois artistes se rencontrent…

Bien qu’ancrés dans des traditions différentes, chacun d’eux est porté par la soif d’emprunter des chemins de création novateurs et poétiques. « Nigma Enigma » est le fruit de leur dialogue. Un dialogue effreiné, un trait d’union interculturel et interconfessionnel, qui conduit ces trois artistes singuliers vers les territoires d’une transe mystique encore inexplorée. Le dialogue de trois univers musicaux qui ne demandaient qu’à se rencontrer pour en bâtir un nouveau. Nourris de musiques traditionnelles et actuelles, de musiques savantes occidentales et d’improvisation, le chanteur égyptien Abdullah Miniawy, le clarinettiste « d’origine klezmer » Yom et le titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache de Paris Baptiste-Florian Marl-Ouvrard inventent ensemble leur propre langue forgée sur des compositions originales (toujours collectives) et des improvisations guidées. La beauté des harmonies et des mélodies, les bourdons modaux, les quarts de ton, l’esprit de la fugue, la puissance surréaliste de l’orgue, et la délicatesse enchanteresse de l’enchevêtrement de la voix orientale avec la clarinette judaïque façonnent comme autant d’éléments primordiaux une alchimie nouvelle aux dimensions de l’univers qui ouvre le regard vers l’énigme infinie des étoiles. « Nigma Enigma »…

