Joe Bel : release party ! LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, samedi 20 avril 2024.

On dit que la voix est un miroir de l’âme. Aussi y a-t-il de la mélancolie et du soleil, de l’assurance et de la douceur dans celle de la songwritteuse Joe Bel.Après un début de carrière fulgurant et l’éclosion de son titre fondateur Hit the Roads , elle nous avait laissés en 2018 avec Dreams , son premier album.Elle dévoilera en 2024 un nouveau disque, alliant folk, mélodies entêtantes et couleurs méditerranéennes. À travers un son toujours organique, des textes en anglais et en franc¸ais, mais également en ladino, ancien espagnol que parlait encore son grand-père, elle choisit de se dévoiler un peu plus, dans un album qui invite au voyage de la transmission entre les générations.

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69