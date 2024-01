KALASH CRIMINEL LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, vendredi 19 avril 2024.

Kalash Criminel débute au sein du groupe Hall 14 composé par 4 autres membres signés au sein du label 10/12 record.Décidé à entreprendre une carrière en solitaire, Kalash Criminel quitte le groupe en 2015. Il prend son envol avec le titre 10 12 14 Bureau, un morceau particulièrement hardcore ayant permis à l’artiste d’imposer son style. Par la suite, grâce à la série de freestyles intitulée Sauvagerie, Kalash Criminel se fait connaître du grand public pour ses punchlines toujours plus sales. Inspiré depuis toujours par les grands noms du rap français, il commence à entrevoir la cour des grands en collaborant avec des artistes tels que Sofiane, Jul ou encore Kaaris. Son association avec ce dernier eu d’ailleurs un succès retentissant. Les deux rappeurs s’étaient, en effet, réunis sur le morceau Arrêt du Coeur. Un titre qui a fait de lui l’étoile montante de la scène sevranaise à l’artiste mythique de la banlieue du 93.Ce rayonnement l’a ensuite conduit à la production d’une première mixtape R.A.S le 28 octobre 2016, suivie de près par Oyoki, éditée en 2017. Deux belles réussites récompensées chacune par un disque d’or. Fin 2018, Kalash Criminel est revenu pour gratifier ses fans d’un tout premier album studio. Un nouvel opus intitulé La Fosse aux lions composé de 19 titres, notamment La sacem de Floriant Pagny, On fait la fête, Ça va ma chérie, ou encore Cougar Gang ayant fait l’objet d’une censure. Le projet reçoit d’autre part un accueil favorable du public avec environ 13 400 exemplaires vendus en une semaine.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69