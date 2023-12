ZOUFRIS MARACAS MAGGY BOLLE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 18 avril 2024, Villeurbanne.

ZOUFRIS MARACAS réalise une chimie créative unique dans le paysage français. Fusionnant la chanson française avec des héritages africains et sud-américains, puisant aussi bien dans l’Europe des Balkans qu’en Andalousie. Mais loin de tout calcul, la justesse de leur ton et de leur son nait finalement d’une recherche assez pure, presque naïve, de l’émotion brute.Cette mixité spontanée, cette liberté bordélique, c’est leur ADN, leur signature.Dans un monde musical où règnent désormais en maîtres la programmation des machines et les carrières solos, les Zoufris Maracas réaffirment eux, à contre-courant, leur choix de l’humain. Insensibles aux effets de modes, ils n’en ressortent que plus atypiques et intemporels.MAGGY BOLLEChanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas: MAGGY BOLLE trimballe ses chansons burlesco-comiques à travers la planète du monde et propose un spectacle qui déride les plus coincés et réveille les zygomatiques ! Auteuse, compositeuse et interpréteuse, elle écrit des chansons réalistes et décapantes, révolutionnaires et punks dans l’âme !Ce spectacle est aussi irrévérencieux que touchant, bordé de vérité, agrémenté de gros mots, parsemé d’humour noir et remboursé par la sécu. Oreilles sensibles s’abstenir.

Tarif : 26.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69