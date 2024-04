Le train de la libération Les 80 ans de la libération de Pacy-sur-Eure Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure, dimanche 19 mai 2024.

Le train de la libération Les 80 ans de la libération de Pacy-sur-Eure Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Embarquez pour un Voyage au cœur de la seconde Guerre Mondiale, et plus précisément la libération de Pacy Sur Eure par les forces alliées. Plongez au cœur des moments clés de la Libération, grâce à une reconstitution immersive d’une bataille d’époque, le tout à bord d’un train d’exception.

Dates & Horaires des Départs

– Samedi 18 Mai 11h, 14h30, et 17h

– Dimanche 19 Mai 11h et 14h30

(Présence conseillée 30 minutes avant le départ)

Au Cœur de l’Histoire Dès votre arrivée en gare, vous serez accueillis par une bataille d’introduction, ensuite suivie d’une spectaculaire reconstitution de bataille tout au long du trajet. Un spectacle de reconstitution vivant qui promet de vous transporter dans le passé. ! Sensations garanties !

Saveurs et Convivialité Profitez d’une buvette sur place pour échanger et partager un moment convivial. La soirée du samedi s’illumine avec l’événement « Le Bivouac de la Libération », une célébration en plein air avec ambiance feu de camp et restauration sur place, ouverte à tous.

Rejoignez le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure pour un Voyage Inoubliable sur les Rails de l’Histoire. Votre participation n’est pas seulement un billet pour un voyage, mais une porte ouverte sur le passé, un hommage rendu aux moments décisifs de notre histoire.

Attention Ce spectacle inclut des reconstitutions historiques réalistes pouvant être impressionnantes pour les jeunes enfants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:30:00

fin : 2024-05-19

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie contact@cfve.fr

