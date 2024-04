Le Train Bleu Voir détails dans le programme Martigues, samedi 18 mai 2024.

Le Train Bleu est un évènement artistique et collectif orchestré par sept lieux de culture de Marseille à Miramas. Réservations sur letrainbleu.net

Quatre parcours vous sont proposés:



– Parcours 1 samedi 18 Mai : entre Port de Bouc et Martigues avec un finish en musique sur la terrasse des Salins.



– Parcours 2 dimanche 19 Mai : Entre Vitrolles et L’Estaque.

– Parcours 3 samedi 25 Mai : au départ de Miramas pour finir avec un barbecue artistique à Martigues.

– Parcours 4 dimanche 26 : Entre Carry-le-Rouet et Ensuès-la- Redonne.



Laissez-vous guider à travers différents parcours en bus, en train, à pied, en bateau et même en kayak le long de notre belle côte bleue. Le spectacle vivant investit le territoire à travers le regard d’artistes de toutes disciplines. Pour cette 8ème édition, nous vous promettons donc du théâtre, de la danse, des lectures, des concerts, des balades guidées, des soirées et des étoiles plein les yeux ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le Train Bleu Martigues a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme de Martigues