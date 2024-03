Le tout petit prince minuscule Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Le tout petit prince minuscule Une plongée en apnée, drôle et émouvante, dans le cerveau d’un « simple d’esprit », dont le récit vous prend à la gorge et ne vous lâche plus. 30 mai – 1 juin Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:05:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:05:00+02:00

Sélection Festival Off Avignon 2023

Seul(e) en scène – Tout public à partir de 14 ans

Par la compagnie Un Jour J’irai

C’est une autre facette de l’écriture d’Yves Cusset, qu’on connaît comme humoriste philosophe, que l’on va découvrir dans cette pièce bouleversante et puissamment interprétée.

Poétique, drôle et terrifiant tout à la fois, ce conte livre le récit de vie d’un homme trop petit confronté à un monde trop grand pour lui.

Il nous entraîne dans les méandres de son esprit et nous livre sa vision du monde et sa philosophie de la vie. Une plongée en apnée dans le cerveau d’un « déficient intellectuel » dont on aperçoit toute l’étonnante efficience de pensée, et qui se débat contre la violence du monde de toute la force de sa vie minuscule.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie

