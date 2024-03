LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS COMEDIE DE METZ Metz, mardi 23 avril 2024.

Venez les enfants, rejoignez-moiPartons ensemble dans une grande aventure autour du monde à la découverte des plus grands tours de magie ; C’est l’heure d’embarquer…Le Tour du Monde en 80 Tours (ou presque) une comédie magique et drôle pour petits et grands.

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 15:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57