Roman d’apprentissage Le Théâtre Saint-Nazaire, 18 avril 2024, Saint-Nazaire.

Roman d’apprentissage Jeudi 18 avril 2024, 19h00, 20h30 Le Théâtre gratuit sur réservation à partir du 12 mars dans la limite des places disponibles

“Dans la suite d’une série de courts métrages documentaires consacrés à la jeunesse, Voilà c’est tout (2008), Quatrième (2018) et Quatrième Sarcelles (2022), nous projetons de tourner un nouveau volet de ces portraits de groupe à la Maison de l’Apprentissage de Saint-Nazaire. Centré sur la parole et les réponses de chacun à une même série de questions, le tournage se fera à partir d’entretiens individuels, façon de passer un peu de temps avec les élèves mais aussi de filmer les gestes du travail pendant les exercices et les moments d’apprentissage.

Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire