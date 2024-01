Sauvage Le Théâtre Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sauvage
Jeudi 11 avril 2024, 19h00
Le Théâtre
Tarif B

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:50:00+02:00

Après la Trilogie du Ring, Annabelle Sergent poursuit sa collaboration avec l'autrice Karin Serres en proposant un spectacle toujours centré autour d'une héroïne adolescente, qui explore, cette fois, le monde du vivant.

"Aujourd'hui plus que jamais, à tous les âges, nous avons un besoin urgent d'imaginaire." Karin Serres

Le Théâtre
Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire
Saint-Nazaire 44600
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 22 91 36
https://www.letheatre-saintnazaire.fr/

